De nacht daalt over kerkelijk Duitsland, constateerde een Duitse theoloog enkele jaren terug. Dr. Sebastian Merk, de nieuwe voorzitter van de Reformations-Gesellschaft-Heidelberg (RGH), gaat nog wat verder: „Wanneer was het dag in de kerk in Duitsland?” Toch is Merk, die Marius Timmermans uit Veen opvolgde, niet zónder hoop.