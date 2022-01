De producenten van de coronavaccins moeten snel meer doen om de wereldwijde beschikbaarheid en toediening van deze middelen te vergroten, want vooral in minder ontwikkelde landen is de vaccinatiegraad nog te laag. Met die oproep komen ruim 65 grote institutionele beleggers. Ze vinden dat de farmaceuten de beloning van hun bestuurders deels afhankelijk zouden moeten van de wereldwijde beschikbaarheid van vaccins.