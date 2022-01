Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige oversterfte, vinden de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant. „Het is onacceptabel dat de regering geen gehoor geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin december Kamerbreed is aangenomen”, aldus de belangenorganisaties.