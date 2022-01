De Duitse industrie heeft in november weer meer nieuwe orders binnengekregen na de tegenslag door een onverwachte grote daling in oktober. Daarmee is er bij de oosterburen weer reden voor wat optimisme over de economie. Het herstel van Duitsland wordt de laatste tijd namelijk bedreigd door aanhoudende problemen in de toeleveringsketens van bedrijven, een hoge inflatie en de nieuwe coronavirusgolf.