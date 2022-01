De Amsterdamse AEX-index is woensdag licht lager gesloten. Chipmachineproducent ASML stond weer bij de verliezers na de brand in een fabriek in Berlijn. Het bedrijf weet nog altijd niet precies wat de gevolgen daarvan zijn voor de productie van chipmachines. Beleggers zetten het aandeel 1,5 procent lager. Andere chipbedrijven als Besi (min 1,8 procent) en ASMI (min 0,7 procent) daalden eveneens.