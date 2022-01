Zaak Maastrichtse huisarts draait om stervenshulp of moord

De rechtszaak tegen de 61-jarige Maastrichtse huisarts George W. voor de rechtbank in Roermond, die woensdag van start ging, draait om palliatieve sedatie. Dat is pijnbestrijding bij een terminale patiënt met de dood tot gevolg. De huisarts heeft volgens het Openbaar Ministerie zijn 76-jarige aanstaande schoonmoeder in 2016 van het leven beroofd door haar medicijnen te geven die tot haar overlijden hebben geleid. Het OM spreekt van moord. De huisarts zelf ontkent dat. Hij wilde de dementerende terminale vrouw uit haar lijden verlossen, zo vatte een woordvoerder van de huisarts diens standpunt woensdag samen.