Biesheuvel wilde „minstens twee vrouwen” in zijn kabinet

De koning zal volgende week voor het eerst een kabinet beëdigen dat voor de helft uit vrouwen bestaat, maar in aanloop naar het kabinet-Biesheuvel in 1971 was de aanwezigheid van vrouwen in het kabinet ook wel iets dat actief werd nagestreefd. Willem Aantjes, fractievoorzitter van de toenmalige ARP, nam de kwestie zelfs mee naar bed, staat in een brief die hij schreef aan de premier van het aankomende kabinet van toen, Barend Biesheuvel. Die had gevraagd na te denken over „minstens twee vrouwen” onder de staatssecretarissen.