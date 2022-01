Werknemers gaan er dit jaar gemiddeld een tientje per maand op vooruit. Een werknemer met een minimumloon krijgt er maandelijks 19 euro bij. Werknemers met een modaal inkomen houden 9 euro meer over. Parttimers en jongeren moeten juist een paar euro’s per maand inleveren, blijkt uit berekeningen van loonstrookjesverwerker ADP.