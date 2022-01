AEX zet opmars voort onder aanvoering van Signify

De Amsterdamse AEX-index zette dinsdag de opmars voort onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify. De nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 op Wall Street zorgden voor optimisme bij beleggers. Ook bleek uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december weer is toegenomen na een krimp in november. In Duitsland lieten de winkelverkopen in november een onverwachte stijging zien.