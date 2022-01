Dat hulpverleners „tijdens de jaarwisseling op diverse plekken in het land gewelddadig zijn gehinderd in hun werk en met veel gevaarzetting zijn bekogeld met explosieven en stenen” is volgens justitieminister Ferd Grapperhaus „verschrikkelijk en tegelijk misdadig”. Dat zegt de demissionaire bewindsman na oudejaarsavond.