De politie heeft tijdens de nieuwjaarsnacht in het Zeeuwse Arnemuiden zeker tien mensen aangehouden. De mobiele eenheid (ME) werd ingezet na ongeregeldheden. Het ging onder meer om vernielingen in het centrum van de plaats. Minimaal tien van een groep van zo’n dertig mensen zijn aangehouden, aldus een politiewoordvoerster.