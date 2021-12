Een groep jongeren heeft oudejaarsavond brandweerlieden die waren uitgerukt voor een caravanbrand bekogeld met vuurwerk, bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving in regionale media. Ook enkele persfotografen zijn bekogeld. Volgens De Gelderlander ging het om een groep van zo’n twintig tot dertig jongeren. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.