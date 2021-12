Het bestuur van olie- en gasconcern Shell vergadert op de laatste dag van het jaar voor het eerst vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Londen. Shell besloot eerder dit jaar om op papier een volledig Brits bedrijf te worden, waarmee ook het bestuur instemde met een verhuizing naar de Britse hoofdstad. Overigens is het vanwege corona niet zeker of alle bestuursleden bij de eerste vergadering ook fysiek aanwezig zullen zijn.