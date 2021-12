Het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) biedt boosterprikken aan voor familieleden en naasten van medewerkers. „Veel besmettingen vinden in de thuissituatie plaats, dus hiermee willen we de omgeving van onze medewerkers veiliger maken”, vertelt een woordvoerster van het NWZ over het initiatief. Sinds de uitnodigingen gisterenmiddag zijn verstuurd, zijn er al zo’n 2000 afspraken gemaakt.