Bij een oliebollenkraam aan de Bavelseparklaan in Breda zijn donderdagochtend zeker twee mensen gewond geraakt toen een of meer gasflessen ontploften. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een persoon ernstig gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer wordt ter plaatse behandeld.