Biogen klimt fors op Wall Street na vermeende interesse Samsung

Farmaceut Biogen beleefde woensdag een koerssprong op Wall Street. Het aandeel won bijna 10 procent na berichten dat het Zuid-Koreaanse conglomeraat Samsung het bedrijf zou willen overnemen. Verder was er aandacht voor Apple, dat qua beurswaarde aanschurkt tegen de 3 biljoen dollar. De beurshandel was in de laatste week van het jaar traditiegetrouw dun. Beleggers bleven voorzichtig nu het dagelijks aantal coronabesmettingen in recordtempo oploopt. De brede S&P 500 sloot weer eens op een nieuwe recordstand.