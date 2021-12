Jury in proces Britse ‘socialite’ Maxwell wil geen haast maken

De twaalfkoppige jury in het proces tegen Ghislaine Maxwell, de Britse miljardairsdochter en ex-vriendin van de Amerikaanse financier en overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, lijkt niet opgejaagd te willen worden. De rechter in New York wil dat ze opschieten en voert daar coronabesmettingen voor aan. Als een jurylid door ziekte uitvalt, moet er weer een ander jurylid geselecteerd worden en moet opnieuw worden begonnen met discussies over de schuldvraag.