Steeds vaker nieuwe methodes DNA-onderzoek bij strafzaken

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken waarin het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nieuwe methodes in DNA-onderzoek heeft toegepast is dit jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor, naar circa 200 zaken. De nieuwe methodes stellen onderzoekers onder meer in staat op een dieper en gedetailleerder niveau sporen te onderzoeken, met een grotere kans op bruikbare resultaten, zo meldt het instituut woensdag. Het NFI doet jaarlijks in ruim 52.000 zaken DNA-onderzoek, waarvan er duizenden zijn aan te merken als „complex”.