De veiligheidssituatie van Royce de Vries is „veranderd” sinds de moord op zijn vader Peter R. de Vries. Dat zegt hij in de documentaire Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries, maandagavond uitgezonden op RTL4. Hij zegt niet of hij bewaking krijgt, maar gevraagd naar het veiligheidsaspect zegt hij dat „mijn leven ook veranderd is op dat punt, sinds de aanslag”.