Op de wegen vanuit Nederland naar België is het al de hele maandag opvallend druk en dan vooral richting Antwerpen. Veel mensen lijken te willen profiteren van het feit dat in België winkels en cafés open mogen zijn. In Nederland geldt vanwege corona een strenge lockdown, waarbij alleen essentiële winkels hun deuren mogen openen, zoals supermarkten, drogisterijen en apotheken.