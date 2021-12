Verlangen naar het Vaderhuis

Het achterliggende jaar was veelbewogen. Pandemie, orkaangeweld, vulkaanuitbarstingen, overstromingen. Slachtoffers zonder tal. Drommen ontheemden op de vlucht. Massa’s onderdrukte medechristenen in hechtenis. Het grijpt je aan. Heel de schepping zucht. Gods kinderen zuchten mee, in groot verlangen naar de doorbraak van Gods vrederijk. Hoe lang nog? Je zucht je heimwee uit. En al zuchtend begin je soms te zingen: „Het zal niet lang meer duren…” Je zingt je in wat God heeft toegezegd.