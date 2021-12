Inwoners van Urk hebben zaterdag in een uur tijd 133.517,78 euro bijeengebracht in de jaarlijkse kerstcollecte. De Urkers konden tussen 12.00 uur en 13.00 uur geld in een van veertien collectebussen stoppen, terwijl de kerkklokken in het dorp om het kwartier werden geluid om de inwoners aan de collecte te herinneren.