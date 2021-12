Ruim twee decennia na de opwekking in de jaren negentig kampen grote kerken in Rusland met stagnatie. Zo’n twaalf jaar lang was Sergej Kvitkevitsj voorganger in de grote evangelische pinkstergemeente Nieuw Leven in de Russische stad Petrozavodsk. In die tijd zag hij de kerk eerder slinken dan groeien. Uiteindelijk begon hij voor zichzelf.