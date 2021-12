De Amerikaanse bank Capital One schikt voor 190 miljoen dollar (bijna 168 miljoen euro) in een rechtszaak die was aangespannen vanwege een groot datalek uit 2019. Destijds kwam aan het licht dat een hacker de gegevens van circa 100 miljoen Amerikanen had gestolen. Bijna al die miljoenen gedupeerden zijn meegenomen in deze schikking.