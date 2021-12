Advies Gezondheidsraad over vaccin Novavax donderdag verwacht

De Gezondheidsraad brengt waarschijnlijk donderdagmiddag advies uit aan het kabinet over de mogelijke inzet van het coronavaccin van Novavax. Een woordvoerder van het adviesorgaan laat weten momenteel de laatste hand aan het advies wordt gelegd. De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Als ook de Gezondheidsraad positief is, kan het kabinet ervoor kiezen het te gaan inzetten in de vaccinatiecampagne.