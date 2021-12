Voor zijn bijdrage aan de liquidatie van Eaneas Lomp in Krommenie is Daniël M. (44) donderdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel. Dat is hoger dan de vijftien jaar die de rechtbank hem in 2019 oplegde. Lomp is op gruwelijke wijze in een woonwijk vermoord, oordeelt het hof.