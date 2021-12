KVK mag toegang tot handelsregister niet beperken

De Kamer van Koophandel (KVK) mag de toegang tot het handelsregister niet beperken. Dat heeft de rechter woensdag beslist in een bodemprocedure. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI), die de procedure aanspande, vond dat de KVK zich ten onrechte beriep op het databankenrecht. Dat recht beschermt tegen het opvragen of hergebruiken van de informatie die daarin staat. De VVZBI meent dat de KVK dit recht niet mag inroepen omdat die een overheidsinstantie is en daarvoor geldt het databankenrecht niet.