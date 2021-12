Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) belooft in gesprek te gaan met de gebruikers van de zware stints over een vergoeding. Dat laat het ministerie weten in reactie op een uitspraak van de Raad van State waarin daartoe werd opgeroepen. Voor de producent en de kopers van de lichte variant van de bolderkar komt een schadevergoeding. Dat was door de bestuursrechter verplicht.