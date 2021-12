De thuiszorg zit met name door corona met een personeelstekort. Daarom is het handig als mantelzorgers hun taken deels kunnen overnemen, mits dat verantwoord gebeurt. In het Maastricht UMC+ worden daarom vanaf woensdag zoveel mogelijk mantelzorgers opgeleid in - om te beginnen - oogdruppelen. Ook sommige patiënten kunnen daar leren hoe ze dat zelf kunnen doen.