Spanje heeft dinsdag een recordaantal van bijna 50.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. De afgelopen 24 uur stierven 94 Spanjaarden aan de gevolgen van een corona-infectie, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Madrid. Volgens dagblad El País is de omikronvariant nu al verantwoordelijk voor 80 procent van alle nieuwe gevallen in de Spaanse hoofdstad.