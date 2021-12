Ondernemers die door de regels van verschillende steunmaatregelen net niet of net te weinig overheidssteun krijgen, worden straks mogelijk beter geholpen. Minister Stef Blok (Economische Zaken) wil „heel serieus kijken of we, op een manier die ook wérkt, schrijnende gevallen verder tegemoet kunnen komen dan we nu doen”. Hij wil daarbij wel goed kijken of zo’n regeling wel uitvoerbaar is.