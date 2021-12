Omikronvariant van coronavirus dominant in VS

De omikronvariant van het coronavirus is nu de dominante variant in de Verenigde Staten, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maandag op basis van de gegevens van de afgelopen week. Op dit moment gaat het in bijna driekwart (73 procent) van de nieuwe besmettingsgevallen in het land om de omikronvariant. Een week eerder was dat nog ongeveer 12 procent. In de noordwestelijke staten Oregon, Washington en Idaho gaat het nu zelfs in zo’n 96 procent van de nieuwe gevallen om omikron.