Dwangarbeid op het Indonesische eiland Java door de Nederlandse kolonisator leidde in de negentiende eeuw tot aanzienlijke oversterfte onder de plaatselijke bevolking. Historici van de Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht tonen in een maandag gepubliceerd onderzoek de samenhang aan tussen het hoge sterftecijfer en het Cultuurstelsel dat in 1830 werd ingevoerd.