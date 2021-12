De verkoop van nieuwe motorfietsen is toegenomen tot het hoogste niveau sinds de financiële crisis in 2008, ondanks de coronalockdowns. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat onder meer doordat de vraag naar individueel vervoer tijdens de pandemie is toegenomen. Ook speelt waarschijnlijk mee dat mensen meer spaargeld over hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet op vakantie zijn geweest.