Een door Forum voor Democratie (FVD) georganiseerde illegale kerstmarkt in Wijster is ondanks een toezegging te zullen stoppen zondagmiddag gewoon doorgegaan. De belofte om de markt te staken en verder te gaan met een demonstratie is volgens de waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, niet nagekomen.