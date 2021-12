Vanaf aanstaande woensdag gaan strengere regels in voor reizigers vanuit niet-Schengenlanden die naar Nederland willen. Ook gevaccineerden moeten dan 48 uur van tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest. Deze regels gaan in de hele Europese Unie gelden, maar De Jonge wil er alvast mee beginnen in Nederland.