De musea sluiten voor de vierde keer in deze coronacrisis hun deuren. Dat doen ze met pijn in hun hart, maar tegelijk ook met het vertrouwen dat ze ook na deze sluiting mensen weer een veilig en leuk bezoek kunnen bieden. Dat zegt een woordvoerster van de Museumvereniging in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen.