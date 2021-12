De maker van elektrische pick-uptrucks Rivian heeft vrijdag ruim 10 procent aan waarde verloren op de beurs in New York. Beleggers schrokken van tegenvallende productiecijfers dit jaar. De beurzen in New York eindigden ook lager op een erg drukke handelsdag, waarop de markten nieuws over toenemende coronabesmettingen met de omikronvariant verwerkten.