Na een lezing over de betekenis van het volk Israël in de Bijbel en in onze tijd kreeg ik een vraag over Mattheüs 21:43. Daar staat dat het Koninkrijk Gods weggenomen wordt en aan een volk wordt gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Achtergrond van de vraag is de gedachte dat het Joodse volk na de kruisiging en de verwerping van Jezus geen deel meer heeft aan het Koninkrijk van God. Maar klopt die uitleg?