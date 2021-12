Nederland is twee plekken gestegen op de Europese ranglijst van de extra vaccinaties tegen het coronavirus. Kroatië en Letland zijn gepasseerd, nadat eerder al Bulgarije en Roemenië waren ingehaald. Nederland is nu 26e van de 30 landen op het overzicht van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In de staart van de ranglijst, waar Nederland verkeert, zijn de verschillen zo klein dat landen af en toe stuivertje wisselen.