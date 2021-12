Het studentenkoor van Driestar hogeschool heeft een uitvoering gezongen van het kerstlied ”O little town of Bethlehem” in het centrum van Gouda. In een video is te zien hoe de pabostudenten op een donkere avond de kerstboodschap ten gehore brengen op de markt, in de winkelstraat en vanaf het bordes van het stadhuis.