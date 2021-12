De identiteit van de persoon die donderdagavond om het leven kwam bij een ongeluk op de N240 bij Wieringerwerf (Noord-Holland) moet nog worden vastgesteld. Dat laat de politie vrijdag weten. Degene die zwaargewond raakte is een vrouw van 20 jaar, zij werd na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.