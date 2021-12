Als miljoenen mensen in de komende weken een boosterprik tegen het coronavirus moeten krijgen, zou dat een „beperkte impact” kunnen hebben op de eerste prikken voor jonge kinderen. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. In de komende week beginnen de prikken voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar met medische problemen. In januari zijn hun leeftijdsgenootjes zonder die risico’s aan de beurt.