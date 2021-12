AEX dieper in het rood door koersverliezen Signify en Adyen

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag dieper in het rood gezakt door stevige koersverliezen van verlichtingsconcern Signify en fintechbedrijf Adyen. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML moesten het ontgelden na de stevige verliesbeurt van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De signalen van de grote centrale banken dat het tijdperk van goedkoop geld mogelijk ten einde loopt en de rentes zullen worden verhoogd hielden de markten daarbij in de greep.