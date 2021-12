De Duitse centrale bank heeft de verwachting voor de economische groei in dit jaar en voor volgend jaar verlaagd, vanwege de nieuwe golf aan coronabesmettingen, de opkomst van de omikronvariant en de beperkende maatregelen tegen het virus. Ook de aanhoudende problemen in de leveringsketens drukken op de groei. De Bundesbank verhoogde juist zijn prognoses voor de inflatie in Duitsland.