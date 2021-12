In de discussie over de lange kabinetsformatie moet ook gekeken worden naar de versplintering van de Tweede Kamer. Een kiesdrempel zou in die discussie „een heel belangrijk element” kunnen zijn. Dat zei D66-leider Sigrid Kaag tijdens het debat over het coalitieakkoord. Ze reageerde daarmee op een opmerking van JA21-leider Joost Eerdmans.