Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 16.439 positieve coronatests geregistreerd. Dat is weliswaar iets meer dan de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen gedurende de week wat oploopt. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij en ook het aantal gemelde sterfgevallen is wat gedaald.