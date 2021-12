In een brief aan informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) en de vier leiders van de coalitiepartijen vragen publieke dienstverleners, waaronder UWV, DUO, Nationale Politie en Belastingdienst om verdere concretisering van de plannen in het regeerakkoord. Bij dat proces bieden ze hun eigen kennis aan.