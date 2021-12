Het loont om actie te voeren, concludeert de Algemene Onderwijsbond (AOb) na de presentatie van het regeerakkoord. Zo wordt de loonkloof, het verschil in salaris tussen leraren basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs, gedicht. „Daar strijden wij al jaren voor”, aldus de AOb, de grootste onderwijsbond in Nederland.