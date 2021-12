Kleine plus voor AEX in aanloop naar rentebesluit Federal Reserve

De AEX-index in Amsterdam stond woensdag aan het einde van de ochtend nipt op winst. Dat kwam vooral door de plus van 2 procent van producent van chipmachines ASML, een zwaargewicht in de index. Ook chiptoeleverancier ASMI (plus 2 procent) en verlichtingsbedrijf Signify (plus 2,1 procent) gingen duidelijk vooruit. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De vraag is vooral of de Fed zijn coronasteunmaatregelen sneller zal gaan afbouwen.